Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина впечатлила эпатажным видом

Как передает Politeka.net, с самого начала существования группы The Hardkiss Юлия запомнилась зрителю эффектными нарядами и образами, которые специально для нее создавал стилист Слава Чайка.

Сегодня Санина хоть и стала более сдержанной в своем личном образе, на сцену по-прежнему одевается очень эффектно. На свежем видео, которое артистка засветила у себя в Инстаграм, она позировала в комбинезоне с кожаными вставками. На голове у Саниной красовался парик с белыми короткими волосами. Яркий макияж, как бессменный спутник всех концертов артистки, подчеркнул ее незабываемый образ.

Также Юлия опубликовала видео, на котором вместе со своим мужем Валерием Бебко шла к месту выступления.

«Мама с папой идут на работу», - подписала видео артистка.

Ранее мы писали, что Юлия Санина поделилась видео, снятым для Тикток. На ролике звезда предстала в черных кожанных штанах и желтом неоновом топе. Исполнительница решила показать идеальную фигуру, исполнив танец живота. Длинные волосы Юлии идеально обрамляли ее стройное лицо.

Напомним, что Санина из The Hardkiss отбросила привычный стиль, поразив новым образом: "Что-то невероятное".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в новом образе и с пикантными вырезами на боках впечатлила фигурой: "Неотразимая".

Также Politeka писала, что Юля Санина из The Hardkiss привлекла внимание, появившись в нежно-голубом образе: "Она здесь на Тину похожа".