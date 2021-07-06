Просто слов нет

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и певица Тина Кароль восхитили эмоциональным совместным выступлением

Как сообщает Politeka.net, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина неожиданно вышла на сцену для исполнения для исполнения песни «Вільна» на cyber show Тины Кароль в рамках Atlas Weekend.

Исполнение было очень чувственным.

Поклонники певиц в восторге от увиденного.

«Такие классные», «А здесь просто слов нет❤, такие две красивые сексуальные девушки, обалденно, так гармонично смотрятся, обожаю вас», - пишут в Сети.

Песня «Вільна» стала саундтреком к украинскому фильму «Віддана».

«Эта песня - своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестричества. И было важно выполнить ее именно дуэтом с другой исполнительницей - сильной, талантливой, равной», - говорила ранее Тина Кароль.

Напомним, Кароль жестко высказалась о своем побеге с концерта и гонораре за него.

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