Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина заткнула за пояс Надю Дорофееву

Как сообщает Politeka.net, в аккаунте Инстаграм передачи «ЖВЛ» устроили модную битву между двумя украинскими певицами. На фото Санина и Дорофеева позировали с модными розоватыми волосами. Трендовые наряды красоток тоже были похожи.

«Идеально белый образ и розовые волосы. У кого получилось лучше создать трендовый look, у певицы DOROFEEVA @nadyadorofeeva или фронтвумен группы The Hardkiss @the_hardkiss Юлии Саниной?», - спросили у поклонников авторы аккаунта.

В комментариях мнения на счет образов разделились, но практически единогласно поклонники отдали голоса за Санину.

«Образ Юлии то благороднее выглядит» «Тем не менее, здесь Юля намного круче и красивее!», «Юля Санина вообще одна из самых красивых женщин на украинской сцене. Ей подходит любой образ», «Юля прекрасна», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Юлия Санина с мужем устроила стильную фотосессию в неоновых цветах: "Отдельный сорт кайфа".

А еще Politeka писала, что Юлия Санина не смогла сдержать эмоций, оказавшись в Одессе: «Нам повезло!».

Также Politeka сообщала, что Юлия Санина в черном наряде дала поклонникам повод для подражаний: "Это незаконно...".