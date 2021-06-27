Фронтвумен гурту The Hardkiss, українська співачка Юлія Саніна порадувала фанатів своїм гарним настроєм
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Юлія записала радісне відеозвернення до своїх шанувальників. Вона перебувала біля моря і не змогла стримати емоцій. Юлія навіть підстрибувала від радості. Одягнена артистка була в темне літнє плаття, а її обличчя прикривали сонцезахисні окуляри.
"Який прекрасний день, яка прекрасна погода. Нам пощастило! Одеса зустрічай", - прокричала захоплена Саніна.
Як виявилося, 27 Червня The Hardkiss дає концерт на Морвокзалі в Одесі. До цього гурт виступав у Буковелі.
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Відзначимо, що останнім часом The Hardkiss дуже активно виступає і гастролює по Україні. Після тривалого карантину група засиділася, тому використовує будь-яку можливість для концерту. Згідно з розкладом колективу, концерти у них розплановані до середини жовтня.
Нагадаємо, що Юлія Саніна отримала по заслугах, зібравши натовп у центрі Києва:"Шкода там не було Тіни".
Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна в чорному дала шанувальникам привід для наслідувань: "Це незаконно бути такою...".
Також Politeka писала, що Юлія Саніна з чоловіком влаштувала стильну фотосесію в неонових кольорах: "окремий сорт кайфу".