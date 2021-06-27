Фронтвумен группы The Hardkiss, украинская певица Юлия Санина порадовала фанатов своим хорошим настроением

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Юлия записала радостное видеообращение к своим поклонникам. Она находилась возле моря и не смогла сдержать эмоций. Юлия даже подпрыгивала от радости. Одета артистка была в темное летнее платье, а ее лицо прикрывали солнцезащитные очки.

«Какой прекрасный день, какая прекрасная погода. Нам повезло! Одесса встречай», - прокричала восторженная Санина.

Как оказалось, 27 июня The Hardkiss дает концерт на Морвокзале в Одессе. До этого группа выступала в Буковеле.

Отметим, что в последнее время The Hardkiss очень активно выступает и гастролирует по Украине. После длительного карантина группа засиделась, поэтому использует любую возможность для концерта. Согласно расписанию коллектива, концерты у них распланированы до середины октября.

Напомним, что Юлия Санина получила по заслугам, собрав толпу в центре Киева: "Жалко там не было Тины".

Как сообщала Politeka, Юлия Санина в черном дала поклонникам повод для подражаний: "Это незаконно быть такой...".

Также Politeka писала, что Юлия Санина с мужем устроила стильную фотосессию в неоновых цветах: "Отдельный сорт кайфа".