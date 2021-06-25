Солістка The Hardkiss Юлія Саніна невимовно порадувала фанатів важливою подією
30-річна співачка разом із колегами-музикантами отримала довгоочікувану нагороду. Цікаво, що Юля вперше вийшла на сцену в 3 роки, коли заспівала в супроводі ансамблю, яким керував її батько. Потім майбутня зірка виступала в дитячих шоу-групах, а коли підросла співала сольно і в складі джазової групи. У 2011-му разом із музичним продюсером Валерієм Бебко створила поп-дует, який згодом назвали The Hardkiss. Зараз група "розрослася" до квартету.
Колектив здобув славу не лише в Україні, а й за її межами. Днями Саніна разом із колегами стали щасливими володарями власної зірки на "Площі зірок" у Києві. Відповідні фото з'явилися у неї на сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Юлія з'явилася на заході в джинсовому костюмі "космічного" забарвлення і в напівпрозорій кофтині, доповнивши лук кісками з фіолетовими пасмами. Навколо Саніної і музикантів зібралися натовпи фанатів.
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"Який гарячий день! 🔥 Відкриття зірки The HARDKISS на Площі зірок у Києві! ⭐ І зустріч з вами, друзі! ❤️ Дякуємо за свято💙", - підписала Юля кадри.
Користувачі привітали артистів у коментарях:
"Браво!!! це любов👏"
"Пишаємося і дуже любимо!🤍"
"Вітаю. Молодець. Заслужено🎉"
"Круто, що Україна 🇺 🇦 так вас відзначила ❤ ️👏 тепер у The Hardkiss Family буде своє місце так би мовити 😏 де зробити фото буде обов'язковим пунктом ✔"
"Давно пора було🔥"
"Більше, ніж гідні 🔥 👏 "
"Ти заслужила ❤️ твої пісні це ліки для душі 🕊 ❣"
"Шкода там не було Тіни 😍"
Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss виставила напоказ своїх улюблених чоловіків:"вдячна за всі наші моменти".
Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss в тісному комбінезоні вразила видом під руку з чоловіком: «Мама з татом йдуть на...».
Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в новому образі і з пікантними вирізами на боках вразила фігурою:"Чарівна".