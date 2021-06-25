"Давно пора було"

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна невимовно порадувала фанатів важливою подією

30-річна співачка разом із колегами-музикантами отримала довгоочікувану нагороду. Цікаво, що Юля вперше вийшла на сцену в 3 роки, коли заспівала в супроводі ансамблю, яким керував її батько. Потім майбутня зірка виступала в дитячих шоу-групах, а коли підросла співала сольно і в складі джазової групи. У 2011-му разом із музичним продюсером Валерієм Бебко створила поп-дует, який згодом назвали The Hardkiss. Зараз група "розрослася" до квартету.

Колектив здобув славу не лише в Україні, а й за її межами. Днями Саніна разом із колегами стали щасливими володарями власної зірки на "Площі зірок" у Києві. Відповідні фото з'явилися у неї на сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Юлія з'явилася на заході в джинсовому костюмі "космічного" забарвлення і в напівпрозорій кофтині, доповнивши лук кісками з фіолетовими пасмами. Навколо Саніної і музикантів зібралися натовпи фанатів.

"Який гарячий день! 🔥 Відкриття зірки The HARDKISS на Площі зірок у Києві! ⭐ І зустріч з вами, друзі! ❤️ Дякуємо за свято💙", - підписала Юля кадри.

Користувачі привітали артистів у коментарях:

"Браво!!! це любов👏"

"Пишаємося і дуже любимо!🤍"

"Вітаю. Молодець. Заслужено🎉"

"Круто, що Україна 🇺 🇦 так вас відзначила ❤ ️👏 тепер у The Hardkiss Family буде своє місце так би мовити 😏 де зробити фото буде обов'язковим пунктом ✔"

"Давно пора було🔥"

"Більше, ніж гідні 🔥 👏 "

"Ти заслужила ❤️ твої пісні це ліки для душі 🕊 ❣"

"Шкода там не було Тіни 😍"

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss виставила напоказ своїх улюблених чоловіків:"вдячна за всі наші моменти".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss в тісному комбінезоні вразила видом під руку з чоловіком: «Мама з татом йдуть на...».

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в новому образі і з пікантними вирізами на боках вразила фігурою:"Чарівна".