"Давно пора было"

Солистка The Hardkiss Юлия Санина несказанно порадовала фанатов важным событием

30-летняя певица вместе с коллегами-музыкантами получила долгожданную награду. Любопытно, что Юля впервые вышла на сцену в 3 года, когда спела в сопровождении ансамбля, которым руководил ее отец. Затем будущая звезда выступала в детских шоу-группах, а когда подросла пела сольно и в составе джазовой группы. В 2011-м вместе с музыкальным продюсером Валерием Бебко создала поп-дуэт, который впоследствии назвали The Hardkiss. Сейчас группа "разрослась" до квартета.

Коллектив получил славу не только в Украине, но и за ее пределами. На днях Санина вместе с коллегами стали счастливыми обладателями собственной звезды на "Площади звезд" в Киеве. Соответствующие фото появились у нее на страничке в Инстаграм, передает Politeka.net.

Юлия появилась на мероприятии в джинсовом костюме "космической" расцветки и в полупрозрачной кофточке, дополнив лук косичками с фиолетовыми прядями. Вокруг Саниной и музыкантов собрались толпы фанатов.

"Какой горячий день! 🔥 Открытие звезды The HARDKISS на площади звезд в Киеве! ⭐ И встреча с вами, друзья! ❤️ Благодарим за праздник💙", - подписала Юля кадры.

Пользователи поздравили артистов в комментариях:

"Браво!!! это любовь👏"

"Гордимся и очень любим!🤍"

"Поздравляю. Молодцы. Заслуженно🎉🍾🤟"

"Круто, что Украина 🇺🇦 так вас отметила❤️👏 Теперь у The Hardkiss family будет своё место так сказать😏 где сделать фото будет обязательным пунктом✔️"

"Давно пора было🔥"

"Больше, чем достойны🔥👏"

"Ты заслужила ❤️ твои песни это лекарство для души🕊❣"

"Жалко там не было Тины 😍"

Напомним, Санина из The Hardkiss выставила напоказ своих любимых мужчин: "Благодарна за все наши моменты".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в тесном комбинезоне впечатлила видом под руку с мужем: «Мама с папой идут на…».

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в новом образе и с пикантными вырезами на боках впечатлила фигурой: "Неотразимая".