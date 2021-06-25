Солистка The Hardkiss Юлия Санина несказанно порадовала фанатов важным событием
30-летняя певица вместе с коллегами-музыкантами получила долгожданную награду. Любопытно, что Юля впервые вышла на сцену в 3 года, когда спела в сопровождении ансамбля, которым руководил ее отец. Затем будущая звезда выступала в детских шоу-группах, а когда подросла пела сольно и в составе джазовой группы. В 2011-м вместе с музыкальным продюсером Валерием Бебко создала поп-дуэт, который впоследствии назвали The Hardkiss. Сейчас группа "разрослась" до квартета.
Коллектив получил славу не только в Украине, но и за ее пределами. На днях Санина вместе с коллегами стали счастливыми обладателями собственной звезды на "Площади звезд" в Киеве. Соответствующие фото появились у нее на страничке в Инстаграм, передает Politeka.net.
Юлия появилась на мероприятии в джинсовом костюме "космической" расцветки и в полупрозрачной кофточке, дополнив лук косичками с фиолетовыми прядями. Вокруг Саниной и музыкантов собрались толпы фанатов.
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"Какой горячий день! 🔥 Открытие звезды The HARDKISS на площади звезд в Киеве! ⭐ И встреча с вами, друзья! ❤️ Благодарим за праздник💙", - подписала Юля кадры.
Пользователи поздравили артистов в комментариях:
"Браво!!! это любовь👏"
"Гордимся и очень любим!🤍"
"Поздравляю. Молодцы. Заслуженно🎉🍾🤟"
"Круто, что Украина 🇺🇦 так вас отметила❤️👏 Теперь у The Hardkiss family будет своё место так сказать😏 где сделать фото будет обязательным пунктом✔️"
"Давно пора было🔥"
"Больше, чем достойны🔥👏"
"Ты заслужила ❤️ твои песни это лекарство для души🕊❣"
"Жалко там не было Тины 😍"
Напомним, Санина из The Hardkiss выставила напоказ своих любимых мужчин: "Благодарна за все наши моменты".
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в тесном комбинезоне впечатлила видом под руку с мужем: «Мама с папой идут на…».
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в новом образе и с пикантными вырезами на боках впечатлила фигурой: "Неотразимая".