Солістка групи The Hardkiss і фіналістка шоу» Танці з зірками", Юлія Саніна, зачарувала неймовірним образом

Як передає Politeka.net, новим знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Створювати сценічні та образи для зйомок артистці допомагають стилісти, але основною родзинкою залишається все-таки зовнішність самої Юлії.

Цього разу артистка похвалилася результатом роботи фахівців.

На опублікованому фото співачка постала в чорній блузі з напівпрозорими вставками і чорних брюках. Образ доповнював шкіряний ремінь і ланцюжок на ньому.



Шанувальники Юлії були в захваті від такого перевтілення улюблениці, хоч на недавньому її знімку вона виглядала зовсім по-іншому.

"Шикарний образ", "Краса врятує світ", "це незаконно - бути такою бомбічною", " Юля, ви просто космос!", "Юля, ну чому знову так красиво?",- розсипалися схвальними коментарями українці під постом.

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