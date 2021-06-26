Солистка группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина, очаровала невероятным образом

Как передает Politeka.net, новым снимком артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

Создавать сценические и образы для съемок артистке помогают стилисты, но основной изюминкой остается все-таки внешность самой Юлии.

На этот раз артистка похвасталась результатом работы специалистов.

На опубликованном фото певица предстала в черной блузе с полупрозрачными вставками и черных брюках. Образ дополнял кожаный ремень и цепочка на нем.

Поклонники Юлии были в восторге от такого перевоплощения любимицы, хоть на недавнем ее снимке она выглядела совсем по-другому.

"Шикарный образ", "Красота спасет мир", "Это незаконно - быть такой бомбической", "Юля, вы просто космос!", "Юля, ну почему снова так красиво?", - рассыпались лестными комментариями украинцы под постом.

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