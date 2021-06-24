Солистка известной украинской группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина, покорила образом во всем красном

Фронтвумен популярного коллектива следит за модой и вбирает самые интересные образы, пишет Politeka.net.

Правда, в одном из интервью артистка призналась, что так было не всегда. Так, в школе Юлия не обращала внимание на одежду и носила то, что купит мама. Сейчас же все изменилось и звезда следит за трендами.

На новом фото в Инстаграм певица просто поразила внешностью, ведь она надела красный латексный наряд, а сверху - платье этого же цвета. Завершили образ красивый макияж и яркое украшение на волосах. Позади Саниной позировал ее коллектив.

"Выглядим, как супергерои 🤟🏼 Иначе не бывает, когда в руках скоростной... ❤️ Встречали эти серьезные лица в городе ?! :)", - написала певица.

За 40 минут публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев.

"Каждый раз выходя на учебу вижу вас! Сразу настроение поднимается ☄️", "Постоянно", "Какие крутые", "Классная прическа 🔥👍", "Дааа, уже два бигборда видела. Так круто видеть вас 😍 а не депутатов🙈", "На ипподроме видел😍", "Да! Знаю почти множество мест, где висят эти плакаты🔥 Каждый раз визжу от радости 😂", "Встречали, но слишком много как-то по всему городу 😔", "Эти серьезные лица сегодня были с улыбками :)", "В городе редко, но на заставке телефона постоянно ❤", "Да, прям перед окном билборд 🔥😍", "Приятно было приехать домой и увидеть из окон вас🧡".

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