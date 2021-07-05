Тина Кароль после скандала с отменой концерта честно призналась, готова ли работать в дождь

В конце прошлого месяца популярная певица вызвала бурную дискуссию среди украинцев своим поступком на концерте в Одессе. Кароль выступала в клубе «Итака», однако из-за сильного дождя сцена была вся в лужах, а аппаратура, просто накрытая полиэтиленом, периодически фонила. Исполнив всего несколько песен, певица заявила, что считает такую обстановку неподобающей для выступления, и объявила, что концерт окончен.

5 и 6 июля Кароль предстоит выступить на главной сцене фестиваля Atlas Weekend в Киеве. В сети появились кадры с пресс-конференции перед этим мероприятием, на которых певице припомнили недавний скандал. У Кароль поинтересовались, как она будет себя вести, если и во время фестиваля начнется дождь.

«Будет дождь – от этого все застрахованы, есть крыша, как минимум. На Atlas очень профессиональная команда звукарей, которые не допустят, чтобы оголенные провода лежали где-то на мокром полу», - заявила певица.

У нее также поинтересовались, как завершилась ситуация с концертом в Одессе и получила ли она свой гонорар за него.

«Мы не в Одессе и я не комментирую это с этого места. Спасибо! Потом поговорим», - ушла от ответа на этот вопрос Кароль. При этом ее слова прозвучали очень жестко.

Напомним, Кароль показала свое отношение к украинцам, неожиданно остановив концерт.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль в наряде за почти 16 тысяч засветила интерьер своего особняка.

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