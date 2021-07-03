Певица Тина Кароль обескуражила новыми кадрами, которые сделала в собственном доме

Как известно, 36-летняя звезда живет в трехэтажном особняке в поселке Зазимье под Киевом, который ей в 2008 году подарил покойный супруг Евгений Огир в честь рождения их сына Вениамина. Дом на то время был еще недостроен. После смерти любимого Кароль пришлось самой доделывать ремонт, с чем, впрочем, звезда успешно справилась.

Тина случайно засветила интерьер огромной светлой прихожей. Кадры опубликованы на одной из ее фан-страничек в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Певица хвасталась премьерой клипа на песню "Красиво", снимая свое отражение в большом зеркале. На кадрах можно разглядеть деревянную дверь, над которой висит, похоже, икона, а также полочки с аккуратно расставленной обувью. Кроме того, чуть в отдалении стоят журнальный столик и два мягких кресла, обтянутых серой тканью. Большие окна с деревянными подоконниками и белая плитка с черным узором дополнили интерьер.

Сама Кароль была в неоновом салатовом костюме ALEX SET из плиссированной ткани от J’amemme. Цена наряда, согласно данным, указанным на другой фан-страничке звезды в Инстаграм, составляет 581 доллар или 15 849 гривен.

Пользователи Сети активно комментируют увиденное:

"Поздравляю. Здорово сделан клип"

"Красотка 💛"

"Дорогая Фантина. Господи Боженьки. Короче, плиз заранее поделитесь где, когда, во сколько Тина будет в Азербайджане"

"Доброе, красотулька, прекрасный образ!!!❤️🔥"

"Ты само совершенство"

Напомним, полностью раздетая Тина Кароль отдалась в объятия опасного красавца

А еще Politeka писала, что Кароль в полупрозрачном платье устроила сеанс соблазнения, извиваясь на полу

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль в кожаном наряде пощекотала нервы мужчин, присев на большую кровать