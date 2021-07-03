Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала свой наряд для свадьбы друзей

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась в соцсети милым фото, на котором показала наряд для посещения свадьбы друзей. По словам артистки, они с мужем уже около десяти лет не были на таких мероприятиях в качестве гостей.

На новом фото Юля запечатлена во дворе дома, она уверенно шагает по дорожке, видимо, к автомобилю. Перед камерой красиво появилась при полном параде – для мероприятия она выбрала стильный однотонный костюм, который состоит из пышной юбки ниже колен и топа с пышными рукавами и открытыми плечами. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочная улыбка.

В подписи к фотографии Санина написала: "За последние десять лет впервые идем с @val_bebko на свадьбу как гости! Какое же волшебное и приятное чувство видеть настоящую любовь и нежность в наше время. Пара потрясающая, если разрешат – покажу вам в сторис".

Напомним, Санина из The Hardkiss не смогла сдержать эмоций, оказавшись возле моря: «Нам повезло!».

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в черном дала поклонникам повод для подражаний: "Это незаконно быть такой...".

Также Politeka писала, Санина из The Hardkiss с мужем устроила стильную фотосессию в неоновых цветах: "Отдельный сорт кайфа".