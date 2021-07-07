Известный хореограф, звезда "Танців з зірками", Алена Шоптенко, рассказала о подготовке нового сезона проекта

Алена Шоптенко принимала участие в шоу "Танці з зірками" почти все сезоны, сообщает Politeka.net. Однако в прошлом году артистка заявила о намерении прекратить свое участие, теперь же она стала главным хореографом проекта.

В новом небольшом интервью звезда рассказала о подготовке к самому масштабному юбилейного сезона, которая уже началась. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Команда проекта готовит много сюрпризов для зрителей 😉

«Мы очень хотим, чтобы шоу вернулось в бальное направление», - рассказала главный хореограф "Танці з зірками", Алена Шоптенко.

Кто из хореографов станет частью шоу и как проходит кастинг танцоров? Следи за новостями и узнай первым!", - написали авторы поста.

Пользователи сети стали выказывать свои желания. В частности, некоторые предлагают заменить ведущих шоу Тину Кароль и Юрия Горбунова на Надю Дорофееву и Владимира Дантеса и другое.

"Ждём наших любимых и незаменимых ведущих Тину Кароль и Юру Горбунова 😍👏❤️", - написал один из пользователей сети.

"Они не будут. Хочется, чтобы их заменили Надя Дорофеева и Вова Дантес 😻😻😻😻😻😻", - ответил ему второй.

"Ой,дай Бог🙌", "Очень жду нового сезона", "главное, чтобы судьи были новые!", "Любимое шоу❤️очень жду)))", - написали остальные пользователи сети.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" раскрыла главный секрет своей привлекательности.

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" устроила шалости на детском празднике