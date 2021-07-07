Известный хореограф, звезда "Танців з зірками", Алена Шоптенко, рассказала о подготовке нового сезона проекта
Алена Шоптенко принимала участие в шоу "Танці з зірками" почти все сезоны, сообщает Politeka.net. Однако в прошлом году артистка заявила о намерении прекратить свое участие, теперь же она стала главным хореографом проекта.
В новом небольшом интервью звезда рассказала о подготовке к самому масштабному юбилейного сезона, которая уже началась. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Команда проекта готовит много сюрпризов для зрителей 😉
«Мы очень хотим, чтобы шоу вернулось в бальное направление», - рассказала главный хореограф "Танці з зірками", Алена Шоптенко.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Экс-"любовница" Константина Меладзе показала, какой она стала после ухода из ВИА Гры: "Еще больше похудела"
Потап получил по лицу на Atlas Weekend, кадры инцидента: «Чуть не покалечила»
Кароль жестко высказалась о своем побеге с концерта и гонораре за него: "Мы не в Одессе..."
Максим Галкин сообщил о невосполнимой потере, Ротару не сдержалась: «Трудно подобрать слова…»
Кто из хореографов станет частью шоу и как проходит кастинг танцоров? Следи за новостями и узнай первым!", - написали авторы поста.
Пользователи сети стали выказывать свои желания. В частности, некоторые предлагают заменить ведущих шоу Тину Кароль и Юрия Горбунова на Надю Дорофееву и Владимира Дантеса и другое.
"Ждём наших любимых и незаменимых ведущих Тину Кароль и Юру Горбунова 😍👏❤️", - написал один из пользователей сети.
"Они не будут. Хочется, чтобы их заменили Надя Дорофеева и Вова Дантес 😻😻😻😻😻😻", - ответил ему второй.
"Ой,дай Бог🙌", "Очень жду нового сезона", "главное, чтобы судьи были новые!", "Любимое шоу❤️очень жду)))", - написали остальные пользователи сети.
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" раскрыла главный секрет своей привлекательности.
Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" устроила шалости на детском празднике