Певица Тина Кароль произвела фурор, выступив 5 июля на фестивале Atlas Weekend в Киеве
36-летняя звезда подготовила небывалое шоу. Началось все с того, что она эффектно появилась на сцене, выехав на мотоцикле. Кароль в черном классическом костюме сидела на руле, закинув ноги на плечи водителя в шлеме.
А во время исполнения песни "Нежно" певица устроила перформанс с уже знакомым публике желтым питоном (ранее она показывала фотосессию с ним в Инстаграм, причем тогда была полностью без одежды).
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Гости фестиваля остались в восторге от феерического шоу, устроенного Кароль, но обошлось не без забавных казусов. Так, охране пришлось срочно уводить с площадки мужчину в "костюме Адама", ставшего на одно колено и, видимо, признававшегося артистке в любви.
Кроме того, оконфузилась и сама певица. Во время одной из песен Тина демонстративно сняла пиджак, зашвырнув его в танцоров. Деталь одежды приземлилась на голову одному из них, от неожиданности парень аж пошатнулся, а звезда не подала виду, продолжив петь.
Кадры появились на одной из фан-страничек Кароль в Инстаграм, передает Politeka.net. Публика горячо обсуждает увиденное:
"Обидно за Тину, звук был не настроен! (((("
"Ну питон на сцене меня добил.. всё это очень грустно 😢"
"Ну а зачем оголяться... в одежде она сексуальнее во много раз... просто ей некому подсказать... и вообще ей нечего доказывать... она лучшая на сцене, не уподобляйтесь, Тиночка, всем недостойным Вас, обидно"
"Это колоссальный труд! Нереальная нагрузка. Как она отхерячила!!! Это просто что-то с чем-то!"
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