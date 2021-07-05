Тина не такая, как раньше

Известная украинская певица Тина Кароль продолжает удивлять дерзкими выходками после смены имиджа

Еще пару месяцев назад певица заявила, что отойдет от привычных образов и будет исполнять песни в новом стиле. После этого последовал выпуск целой череды композиций, интригующих иным направлением.

Современные мотивы, откровенные наряды на промо-кадрах для интриги и совершенно другие клипы озадачили сеть, многие из фанатов были не готовы к таким переменам. Более того, звезду даже сейчас осуждают за дерзкие выходки.

Сама Кароль никак не комментирует свои преображения. Пару дней назад после выхода клипа «Красиво» звезду раскритиковали из-за довольно пикантных кадров и переодевания в лифте. Сейчас же в Стори звезда лишь подогрела интерес к себе, выставляя напоказ фигуру в черном наряде.

Не обошлось и без уверенной демонстрации подтянутых форм и загорелых ног. Хвастаясь кроссовками, Кароль неприлично задрала ногу и посмеялась после над тем, что этот момент был заснят.

Напомним, полностью раздетая Тина Кароль отдалась в объятия опасного красавца

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