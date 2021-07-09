Фанаты снова подкорректировали фото Тины Кароль, "прилепив" к ней Дана Балана

Как сообщает Politeka.net, возможный роман певицы Тины Кароль и молдавского мачо Дана Балана продолжают активно обсуждать поклонники, и это несмотря на то, что певец опроверг слухи об отношениях с украинской звездой. Так, в соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных этой парочке, и на одной из них часто публикуют отфотошопленные фото Тины и Дана, изображая их вместе, как влюбленную пару.

Недавно появился снимок, на котором Балана "прилепили" к стоящей у бассейна Кароль. Как видно, певица позирует перед камерой в стильных светлых брюках и бежевом топе, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж и кошачья улыбка. рядом с ней Дан – в темном наряде и с солнцезащитными очками на лице.

Поклонники тут же принялись комментировать отфотошопленное фото Балана и Кароль: "Ну это шедевр! Браво", "Я чуть Богу душу не отдала", "Прикольные", "Это прекрасно", "Был пацан и нет пацана", "Кайф", "Красивые".

Напомним, Фигура Кароль в колготах и черном боди вызвала недоумение: "Тина в своем теле, без фотошопа".

Как сообщала Politeka, Тину Кароль и Юлию Санину "припечатали" за выбранные наряды: "Пантера и зебра".

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