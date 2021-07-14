Известная украинская певица Тина Кароль обратилась к украинцам, показав себя
Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской певицей. Красотка недавно выпустила новый альбом и приняла участие в фестивале Atlas Weekend 2021. Но красотка не только поет, но еще и продвигает различный мерч, предлагая свечи и платки за внушительную сумму, что возмутило украинцев.
В этот раз в Инстаграм Кароль рассказала о кроссовках.
Кароль на новом фото появилась в белой кофте и шортиках. Девушка лежала на газоне, вытянув ножки вверх, чтобы показать стильные белые кроссовки.
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"Сделай себе красивое лето! Сияй и наслаждайся комфортом. Кроссовки, созданные в классическом дизайне и украшенные нежным золотистым и серебряным рисунком розы из микросхем", - написала Кароль.
Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вы самые лучшие", "Как всегда, невероятно нежная", "скоро надо будет покупать отдельный шкаф", "Ну, Тиночка, денег нет".
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