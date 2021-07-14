Известная украинская певица Тина Кароль обратилась к украинцам, показав себя

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской певицей. Красотка недавно выпустила новый альбом и приняла участие в фестивале Atlas Weekend 2021. Но красотка не только поет, но еще и продвигает различный мерч, предлагая свечи и платки за внушительную сумму, что возмутило украинцев.





В этот раз в Инстаграм Кароль рассказала о кроссовках.

Кароль на новом фото появилась в белой кофте и шортиках. Девушка лежала на газоне, вытянув ножки вверх, чтобы показать стильные белые кроссовки.

"Сделай себе красивое лето! Сияй и наслаждайся комфортом. Кроссовки, созданные в классическом дизайне и украшенные нежным золотистым и серебряным рисунком розы из микросхем", - написала Кароль.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы самые лучшие", "Как всегда, невероятно нежная", "скоро надо будет покупать отдельный шкаф", "Ну, Тиночка, денег нет".

Напомним, повзрослевший сын Тины Кароль начал разбивать девичьи сердца

А еще Politeka писала, что неизданный клип еще молоденькой Тины Кароль с розовыми волосами слили в Сеть

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