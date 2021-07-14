Певица Тина Кароль души не чает в своем сыне Вене

После внезапной смерти супруга, продюсера Евгения Огира в 2013 году, Кароль осталась с маленьким сыном на руках и недостроенным домом. На сегодня 36-летняя певица уже достроила роскошный особняк и полностью в нем обжилась, 12-летний Вениамин возмужал и стал еще больше похожим на покойного отца.

Поклонники Кароль опубликовали любопытные кадры с ней и мальчиком на одной из фан-страничек в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

На показанных фрагментах Тина поделилась, что Веня всегда рядом с ней и для нее очень важна его поддержка.

Сын артистки, в свою очередь, признался, как сильно любит маму и гордится ею.

"Я горжусь мамой... хочу, чтобы все было хорошо. Я просто люблю маму очень сильно", - заявил мальчик.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное. Судя по всему, Веня вырастет еще той "угрозой" для женских сердец:

"Venya🥺💔 Мужчина её мечты❣️"

"Девочки, помогите, я влюбилась😂🔥❤️ - в очередь🤫 - Это мы ещё посмотрим 😏 - ахах битва за Веню 😭😂 - Тина не против ахаха"

"такой он золотой 🥺💔 все больше и больше становится похожим на Женю – как внешне, так и внутренне"

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