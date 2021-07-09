Тина Кароль хоть и не распространяется о личной жизни, но насчет одного человека уж точно никогда не скрывала своих чувств

В Сети растрогали видеонарезкой с 36-летней певицей и ее "главным мужчиной". Кадры опубликованы на одной из фан-страничек артистки в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, речь о единственном сыне Кароль - Вениамине (мальчику в этом году исполнится 13-ть). Как известно, отец Вени, муж и продюсер Тины Евгений Огир, умер из-за тяжелой болезни, когда сыну не было еще и пяти лет. Примечательно, что чем старше Веня, тем больше похож на своего отца, о чем неоднократно писали поклонники певицы в соцсети.

На новых кадрах Кароль, с улыбкой на лице, тепло отзывается о мальчике: "Он классный, он мой, он папин... Люблю его безумно"

Ранее в интервью она делилась сокровенным - о том, помнит ли сын папу.

"У него такая память, у Вени моего, что он меня порой пугает. Он может вспомнить детство. Он помнит, что ему говорил папа, какие там приколы были. Он всегда так делал: чики-чики, щипая за руки. И он это повторяет даже сейчас. И вообще он его копия. Такая же фигура. Такой же маленький пухляш", - признавалась певица.

Напомним, Тину Кароль и Юлию Санину "припечатали" за выбранные наряды: "Пантера и зебра".

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