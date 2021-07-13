В сети устроили битву образов Тины Кароль и Майли Сайрус в одинаковых боди

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль появилась на публике в соблазнительном боди, и как оказалось, точно в таком же наряде от того же дизайнера публично появлялась и американская поп-дива Майли Сайрус. На фан-странице в Instagram, посвященной Кароль, опубликовали видео, в котором сравнили образы звезд.

На кадрах видно, что обе звезды и Тины и Майли вышли на сцену в одинаковых откровенных боди с блестящими элементами и прозрачными ставками. Разница лишь в том, что у украинской певицы под боди темные колготки, а у американской – телесные. Фанатам предложили оценить, кому этот образ идет больше, и надо сказать, что некоторые обвинили Кароль в плагиате.

"Тина слизала все образы американских поп-звезд. Раньше была в восторге от неё, а сейчас как-то все потерялось", "Люблю Майли, но на Тине круче", "Не, ну тут всё понятно, конечно же Тинка", "Они все у друг друга слизывают, так что все ок", "Сами не могут придумать для Тины самое лучшее? Или только умеют тырить идеи у других артистов", "Тине он идёт на много больше!", "Вообще это плагиат", - пишут в комментариях к видео.

Напомним, Тина Кароль после скандальной выходки "а-ля Бритни Спирс" удивила заявлением: "Это его не убьет".

Как сообщала Politeka, ЧП на выступлении Тины Кароль, раскрыты жуткие подробности: "Оказалась в дымке угарного газа".

Также Politeka писала, Тина Кароль после стриптиза устроила новое шоу в лифте: "Безумно, прям светится".