Тина Кароль похвасталась пышными формами в полупрозрачном наряде

Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль спела на сцене фестиваля Atlas Weekend в Киеве и вызвала фурор среди своих поклонников новым пикантным образом. Исполнительница появилась на сцене в соблазнительном полупрозрачном наряде.

Горячими фото из Atlas Weekend звезда поделилась на своей странице в Instagram.

36-летняя артистка предстала перед камерой и многочисленной публикой в корсете с прозрачными вставками, который сделал фигуру Тины соблазнительной, но не выглядел вызывающе или безвкусно. Дополнили этот образ штаны в блестящую полоску, туфли на каблуке и минимум украшений.

Кароль ярко позировала на сцене, демонстрируя роскошные формы и соблазнительные изгибы тела. Отметим, что она появилась в кадре под светом софитов, а уже на втором кадре сцена была в полумраке. Компанию на сцене ей составили танцовщицы, которые стали украшением номера.

Поклонники Тины сошли с ума от подобной красоты и забросали ее восторженными комментариями.

"Особенная", "Все горячее и горячее становится", "Я горююю, девочкии пожар!", "Мурашки с каждым разом", "Вы как всегда сносите мне крышу, не могу налюбоваться", - писали пользователи сети.

Напомним, Тина Кароль, романтично улыбаясь, рассказала о главном мужчине своей жизни.

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