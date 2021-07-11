Тина Кароль впервые рассказала о ЧП, которое произошло с ней во время выступления на фестивале Atlas Weekend

В начале этой недели в Киеве прошел крупный музыкальный фестиваль, на котором выступили многие звезды украинской эстрады. Среди них оказалась и популярная певица Тина Кароль. По итогам фестиваля Тина дала интервью, в котором рассказала, «как это было» ее глазами. Отрывок из него появился на фан-странице певицы в Инстаграм, пишет Politeka.net.

В нем Кароль поделилась пугающим рассказам о ЧП, которое произошло с ней во время выступления. Так, для одного из номеров звезды на сцене было задействовано много пиротехники. Кароль в этот момент должна была сидеть на платформе, поднимавшейся над сценой, однако, она оказалась окутана густым дымом, которой мешал певице дышать.

«Эта пиротехника…в первый день ее было меньше, а во второй ее стало больше. И мы никогда не тестили с ней. И получилось, что я оказалась в дымке угарного газа. Тяну там свой подбородок вверх – это просто за глотками воздуха. Уже мой мозг не понимал, что надо хотя-бы встать и дышать воздухом выше. То есть, это как в дыму угарного газа при пожаре оказаться», - рассказала певица.

По ее голосу можно понять, что ей тяжело рассказывать об этом инциденте.

Напомним, Кароль нарвалась на гнев украинцев, повторив выходку юной Бритни Спирс.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль после стриптиза устроила новое шоу в лифте.

Также Politeka писала, что Кароль вызвала фурор смелыми позами, примеряв полупрозрачный корсет.