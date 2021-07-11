Какая она тут счастливая

Тина Кароль впечатлила новым видео в лифте

Как сообщает Politeka.net, украинская поп-дива Тина Кароль порадовала поклонников новым клипом - артистка выпустила ошеломительное видео на песню "Красиво".

Действие клипа "Красиво" происходит в лифте. Певица заходит в него в строгом образе, но уже при движении лифта наверх начинает танцевать, срывая с себя костюм, устроив стриптиз. Песня так полюбилась певице, что она снова дала фанатам ею насладиться в Instagram и показала кадры в лифте.

На новых кадрах певица заходит в лифт, на фоне звучит ее песня "Красиво". Внутри она начинает соблазнительно танцевать и счастливо смотрит в камеру телефона, которым и снимает все происходящее. Она демонстрирует зрителям состояние влюбленности и неприкрытое кокетство. Через миг Кароль выходит в коридор и смотрит в дзеркало, призывая никому не говорить о том, что она устроила в лифте.

На видео она предстала в белой майке и обтягивающей юбке, которые прекрасно подчеркнули ее идеальные формы.

Поклонники поставили множество лайков и засыпали Тину комплиментами: "Какая она тут счастливая, прям светится", "Кипяток и огонь", "Божественная! Самая - самая", "Безумно нравится!", "Эффектные кадры".

Напомним, Тина Кароль, романтично улыбаясь, рассказала о главном мужчине своей жизни.

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