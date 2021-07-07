Известная травести-дива Монро жестко раскритиковала Тину Кароль за выступление с живой змеей на фестивале Atlas Weekend. Украинцы также осудили певицу

Выступление популярной певицы вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Так, накануне Кароль вышла на сцену фестиваля, исполнив свою песню в полупрозрачном черно-белом наряде и с живым питоном на плечах. Артистка, очевидно, хотела придать номеру еще большей зрелищности, однако такой шаг оценили далеко не все.

В частности, поступок Кароль раскритиковала в своем Инстаграм травести-дива Монро. Об этом пишет Politeka.net.

«Все пропустили мимо инновационную народную берегиню Тину, которая зачем-то выперла на сцену питона. Живого! Ну хватит уже юзать/мучить животных там, где им не место!», - написала знаменитость, сопроводив свой пост снимком Кароль со змеей.

Она также отметила, что этот номер был явно вдохновлен очень похожим выступлением Бритни Спирс с питоном в 2002 году.

«И все прекрасно помнят, откуда слизан сюжет. Ну зачем же так», - добавила Монро.

Стоит отметить, что в целом поклонники Кароль восприняли ее номер «на ура», однако некоторые украинцы в сети также осудили певицу.

«Только вот танцы со змеей конечно пи**ец. 2021 году, когда закрывают цирки и люди борются за то, чтобы не издевались над животными, кто-то ещё вытаскивает их на сцену», «Поддерживаю! Жалко смотреть как используют живых существ для эффекта. Мерзость», «Да, и сразу образ себя испортила. Люди же явно не в цирк и не в зоопарк покупали билеты», «Ничего своего придумать не смогла, все копирует Леди Гагу, Бейонсе, Бритни Спирс», - пишут люди.

Напомним, Тину Кароль и Юлию Санину "припечатали" за выбранные наряды.

Как сообщала Politeka, Кароль выехала на сцену на мотоцикле и зашвырнула в толпу пиджак, Сеть кипит.

Также Politeka писала, что Кароль и Санина из The Hardkiss показали свои чувства на публике, фанаты ликуют.