Тина Кароль откровенно ответила на критику своего выступления с живым питоном на Atlas Weekend

В начале недели популярная певица выступила на нашумевшем фестивале, продемонстрировав поклонникам сразу несколько номеров в разных образах. Для одного из них Кароль использовала живого питона, которого вынесла на сцену на руках и поднимала над своей головой.

Некоторые украинцы выступили с критикой этого номера, сравнив его с издевательствами над животными. Певице также припомнили, что с очень похожим номером выступала Бритни Спирс еще в далеком 2002 году.

В интервью Кате Осадчей для программы «Светская жизнь» Кароль решила ответить на критику этого номера (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). В частности, певица заявила, что успела «сродниться» с питоном за время репетиций, а также заверила, что номер был не опасен для жизни змея.

«Это его не убьет, мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной. Вчера на меня взглянул типа, "может хватит?". Мы с ним прошли примерно 15 прогонов, хотя я сначала его очень боялась», - рассказала Кароль.

Она призналась, что этим номером бросила вызов самой себе, ведь после поездки в США, где ее атаковала гремучая змея, певице панически боялась ее собратьев.

«Мне удалось убежать, и с того момента у меня были панические атаки на змей. И это такой мой челлендж, я иду навстречу страху», - заявила Кароль.

Напомним, Кароль нарвалась на гнев украинцев, повторив выходку юной Бритни Спирс.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль после стриптиза устроила новое шоу в лифте.

Также Politeka писала, что Кароль вызвала фурор смелыми позами, примеряв полупрозрачный корсет.