Певица Тина Кароль преподнесла неожиданный подарок своим поклонникам

36-летняя звезда сделала свежий пост в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала с совершенно другой внешностью, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Кароль появилась на кадрах совсем молоденькой, со стрижкой "под мальчика", еще и с волосами розового цвета. В подписи Тина объяснила, что происходит.

"Шок! Ты так долго этого ждал. Неизданный клип "Микроволновка" ждёт тебя на моем Patreon. А я тебя жду на своем эксклюзивном сольном концерте в Киеве, в КВЦ "Парковый" 16 июля в 20:00. Новая программа и все хиты в двухчасовом шоу!", - объявила звезда.

Как известно, Кароль строит свою карьеру вот уже на протяжении 15 лет. Поэтому неудивительно, что появление одной из ее ранних работ наделала шума в Сети. Пользователи пришли в восторг, кинувшись комментировать ее пост:

"Аааа, почти 10 лет прошло 😍"

"Вот это поворот 👏"

"концерт ждууууу сильно 🔥"

"женщина-сюрприз 😂 🔥"

"Как жить вообще?"

"Вот оно доброе утро"

"вау😍так неожиданно и приятно"

Напомним, Тина Кароль после скандальной выходки "а-ля Бритни Спирс" удивила заявлением: "Это его не убьет".

Как сообщала Politeka, ЧП на выступлении Тины Кароль, раскрыты жуткие подробности: "Оказалась в дымке угарного газа".

Также Politeka писала, Тина Кароль после стриптиза устроила новое шоу в лифте: "Безумно, прям светится".