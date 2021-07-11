Младшая сестра Светланы Лободы Ксения показала, как проводит время на курорте

Как пишет Politeka.net, Ксюше Лободе всего 29 лет. Красотка близко общается со звездной сестрой, но не пошла по ее стопам. Девушка вышла замуж за украинского бизнесмена Артема Аурсалиди. Красотка с супругом сейчас отдыхают на курорте и активно делятся кадрами из отпуска в Инстаграм, где за девушкой следят десятки тысяч людей.

На новом фото, которое Лобода опубликовала в сторис Инстаграм, красотка была в голубом купальнике. Образ девушка дополнила солнцезащитными очками. Ксюша снимала себя на телефон, позируя на фоне отеля..

На втором ото Ксюша уже выбрала другой ракурс для сьемки. Девушка держала в руках охлаждающий напиток, релаксируя на пляже.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм, куда Ксения выбросила кадры, нет подобных инструментов.

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