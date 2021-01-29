Сестра известной украинской певицы Светланы Лободы Ксения продолжает радовать солнечными кадрами

На фото Ксения показала себя в прозрачной накидке и бикини. Лобода гуляла по пляжу и хвасталась безупречным видом. Красотка была босой. а на одном из фото зашла немного в воду. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У всего есть своя красота, но не каждый может ее увидеть...", - написала Ксения под фото.

Фанаті поставили несколько сотен лайков и написали всего один комментарий:

"У кого-то эта красота более заметней и очевидней", "Огонь".

Как известно, сестра украинской певицы сейчас отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах с мужем. Сестра Светланы Лободы туда отправилась уже давно и постоянно публикует свежие фотографию с отдыха.

Мы писали, что сестра известной певицы Светланы Лободы, Ксения, порадовала кадрами рядом с возлюбленным.

«Не жди особенных моментов, создавай их» - подписала кадры девушка, на которіх засветила свою соблазнительную фигуру.

На опубликованных снимках Ксения Лобода позирует с возлюбленным во время отдыха на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, младшая сестра Лободы свела с ума праздничным образом в полупрозрачном платье

А еще Politeka сообщала, что красавица-сестра Лободы в купальнике сверкнула самыми загорелыми местами

Также Politeka писала, что красотка-сестра Лободы игриво оголилась и показала, как балует себя по утрам



