Младшая сестра Светланы Лободы Ксения показала свой роскошный новогодний образ в полупрозрачном платье

Красотка поделилась новыми домашними снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото младшая сестра популярной украинской певицы позировала на фоне елки у себя дома. На одном из снимков компанию ей составил ее муж, к которому Ксения трогательно прижалась.

Для празднования красотка выбрала длинное платье, украшенное сверкающими пайетками, с полупрозрачной юбкой. Изысканный наряд сделал образ Ксении одновременно элегантным и немного пикантным.

Также на фото можно заметить, как сильно девушка похожа на свою звездную сестру.

«Просто будьте счастливы в новом году», - подписала снимок Лобода.

Ее подписчики не смогли пройти мимо таких кадров.

«Вы такая красавица!», «Красотка», «Шикарная», «Какая Вы красивая!», - пишут люди.

Отметим, что 29-летняя Ксения Лобода вышла замуж за украинского бизнесмена Артема Аурсалиди летом 2019 года. На ее свальбе присутствовала и старшая сестра со своей дочерью Евой.

Ранее мы писали, что популярная украинская певица Светлана Лобода похвасталась своей красоткой-младшей сестрой в роскошном платье.

«С Днём Рождения, моя сестрёнка. Будь счастлива! Я всегда рядом», - написала певица.

Она также поделилась новой совместной фотографией с именинницей. На ней Светлана позирует в дерзком образе с короткими джинсовыми шортами и черным корсетом с оригинальной белой отделкой.

Напомним, красавица-сестра Лободы в купальнике сверкнула самыми загорелыми местами.

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