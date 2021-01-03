Младшая сестра Светланы Лободы Ксения показала свой роскошный новогодний образ в полупрозрачном платье
Красотка поделилась новыми домашними снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото младшая сестра популярной украинской певицы позировала на фоне елки у себя дома. На одном из снимков компанию ей составил ее муж, к которому Ксения трогательно прижалась.
Для празднования красотка выбрала длинное платье, украшенное сверкающими пайетками, с полупрозрачной юбкой. Изысканный наряд сделал образ Ксении одновременно элегантным и немного пикантным.
Также на фото можно заметить, как сильно девушка похожа на свою звездную сестру.
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«Просто будьте счастливы в новом году», - подписала снимок Лобода.
Ее подписчики не смогли пройти мимо таких кадров.
«Вы такая красавица!», «Красотка», «Шикарная», «Какая Вы красивая!», - пишут люди.
Отметим, что 29-летняя Ксения Лобода вышла замуж за украинского бизнесмена Артема Аурсалиди летом 2019 года. На ее свальбе присутствовала и старшая сестра со своей дочерью Евой.
Ранее мы писали, что популярная украинская певица Светлана Лобода похвасталась своей красоткой-младшей сестрой в роскошном платье.
«С Днём Рождения, моя сестрёнка. Будь счастлива! Я всегда рядом», - написала певица.
Она также поделилась новой совместной фотографией с именинницей. На ней Светлана позирует в дерзком образе с короткими джинсовыми шортами и черным корсетом с оригинальной белой отделкой.
Напомним, красавица-сестра Лободы в купальнике сверкнула самыми загорелыми местами.
Как сообщала Politeka, соблазнительная сестра Лободы в алом платье показала минуты наслаждения: "Ну какая же...".
Также Politeka писала, что младшая сестра Лободы показала, как развлекается с красавчиком-мужем на яхте: пикантные кадры.