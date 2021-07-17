Украинская певица Тина Кароль пользуется большой популярностью, и некоторые ее фанаты весьма удивляют
В сети уже давно обсуждают маленькую копию Тины Кароль, которая примеряет образы певицы, пишет Politeka.net. Девочку зовут Тина Синяговская и ей всего семь лет.
Фото и образы для ребенка делает и подбирает его мать, Надежда. Женщина своими руками создает копии нарядов Кароль, но в меньших размерах.
Ребенок вместе с матерью развивают свой Инстаграм, на который уже подписались более 4000 пользователей сети.
На новом фото видно, что девочка-копия Кароль подросла и стала еще красивее. Ребенок примерил белоснежное платье и вместе с мамой устроили фотосессию на берегу моря.
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Фото разлетелось по сети, в частности, было обнародовано в фан-группе исполнительницы.
Обе публикации собрали много лайков и комментариев.
"Мать девочки, нам достаточно одной Тины,к чему вот это навязывание своих симпатий дочке", "Нежно 🕊️", "Красота 😍😍😍", "Вау! Красота 🤍💗 А волосы какие шикарные у Тины 😍", "Как же прекрасна Тина на фоне прекрасного моря ❤️ и фотограф прекрасный 😘😘😘", "Какая же ты красивая❤️", "А я бы сказала как же Тина прекрасна на фоне моря 😍 просто очень красиво вышло 😍😍😍", - написали пораженные пользователи сети.
Напомним, неизданный клип еще молоденькой Тины Кароль с розовыми волосами слили в Сеть
Как сообщала Politeka, Тину Кароль в полупрозрачном боди подловили на копировании чужого образа
Также Politeka писала, что Кароль в полупрозрачном боди задрала ножку на вспотевшего Дана Балана