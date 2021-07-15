Певица Тина Кароль испепелила Катю Осадчую взглядом, забавный момент попал на камеру

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль после своего выступления на фестивале Atlas Weekend дала интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя". На фан-странице, посвященной певице, опубликовали забавный стоп-кадр из этого интервью, на котором Тина с недовольным лицом буквально "прожигает" телеведущую острым взглядом.

На опубликованном снимке Кароль стоит в своем концертном образе – на ней темный мужской костюм с белой рубашкой и черным галстуком. Волосы певицы собраны в небрежный пучок, а на ее лице легкий макияж и серьезное даже недовольное выражение, она испепеляюще смотрит на Осадчую.

В подписи к кадру говорится: "Либо устала, либо "очень рада" Кате". Пользователи тут же принялись комментировать снимок: "Ого, как Тина любит Катю", "Тина настроена четко и жестко", "Мне кажется, что Тина и Катя реально очень хорошие подруги, просто вопросы, которые Катя задаёт Тине, совсем не вовремя и они достаточно личные", "Да скорее устала и настроена на работу, а тут интервью", "Скорее всего, дело в Осадчей, слишком много дамы стало и вопросы беспардонные".

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