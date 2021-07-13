Дан Балан не устоял перед соблазнительным декольте Тины Кароль, в сети появилось видео

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной паре Дана Балана и Тины Кароль, опубликовали забавное видео, на котором ни запечатлены вместе. Судя по видео, украинская поп-дива и молдавский мачо давали интервью Кате Осадчей, но ее в кадре почти не видно.

В ролике Тина позирует в роскошном фиолетовом платье с глубоким вырезом, которое подчеркивает соблазнительное декольте. Волосы певицы распущены и красиво уложены, а на ее лице легкий макияж и кокетливая улыбка. А вот Дан буквально замер, стоя рядом с такой красоткой, кажется, он не может оторвать взгляд от декольте Кароль.

В подписи к фото написали: "Извините". А поклонники тут же принялись обсуждать видео, отмечая, что Балан просто очарован видом декольте Тины. "Нереальные", "Бедный Дан, не может отвести глаз от декольте Тины", "Какие они милые", "Красивая пара".

Напомним, Кароль в полупрозрачном боди задрала ножку на вспотевшего Дана Балана: "А все могло быть по-другому".

Как сообщала Politeka, Балана показали у бассейна в обнимку с Тиной Кароль: "Я чуть Богу душу не отдала".

Также Politeka писала, что Тина Кароль, романтично улыбаясь, рассказала о главном мужчине своей жизни: "Он мой".