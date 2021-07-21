Известная украинская певица Тина Кароль показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской певицей. Красотка недавно выпустила альбом "Красиво" и уже презентовала клипы на некоторые песни. Не забывает Тина и об Инстаграм, где делится интересными и зажигающими образами.

На новом фото Тина показалась в белом наряде. Красотка лежала на простынях, выгнувшись для фото.

"Нежно - не нежно, но люби", - провокационно написала Тина под фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая", "Наша нежная", "Тиночка, ждем Беларусь", "Мне реально заходит постельно-любовное настроение последних МЕРЧей", "Королева этого мира", "Жаль, что таких песен у вас очень мало. А об украиноязычном альбоме, наверное можно только мечтать", "Старые песни-самые душевные и настоящие, навсегда в сердце!", "...как солнце, как вечно грустная луна, и не отпускай меня, люби", "Тина. Волшебная!! Вы красотка! Любите себя и будете любимыми, нужно иметь смелость быть такой, какой ты себе понравишься больше всего)", "Настоящую тихую нежность не спутаешь ни с чем...".

В этот момент Тина еще решила показать и сторисы. На кадрах красотка позировала с сыном Вениамином, который держал книгу о Леонардо да Винчи.

"Что будешь читать?", - спросила Кароль.

"Я буду читать книгу о Леонардо да Винчи", - сказал мальчик.

Сообщалось, что украинская певица Тина Кароль на концерте показала целую серию довольно открытых и смелых нарядов.

Артистка после презентации своих двух последних клипов заметно отступила от скромных образов и элегантных нарядов в каждом выступлении. Теперь Кароль старается чередовать их с серией весьма открытых костюмов, комбинезонов с сеточкой и даже с обтягивающими кожаными мини.

Напомним, известная певица Тина Кароль вышла в свет в роскошном образе с выпирающим декольте.

Как видно, Тина появилась перед камерой в темной локации, видимо, где-то на съемках. Она позирует в стильном бежевом платье с узким корсетом, которое красиво подчеркивает ее упругий бюст. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, на лице яркий макияж с ее любимой красной помадой.

Напомним, Тина Кароль в черном платье довела до слез фанатов посреди концерта

А еще Politeka писала, что Тина Кароль приворожила зашнурованным декольте в красном платье

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль в узком топе и платочке показала, какой игривой может быть



