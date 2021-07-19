Украинская певица Тина Кароль показала стильный образ с модным платочком

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской певицей. Красотка настолько популярна, что решила запустить свой мерч, радуя фанатов интересными дизайнами. Не забывает девушка и об Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом фото красотка была в топе и штанах, дополнив образ стильными босоножками. На голове у Кароль можно увидеть яркий платочек, который она предлагает фанатам.

"Отличного настроения! Красивый платочек", - написала звезда под фото.

Пользователи поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Кошечка такая здесь", "Какая красивая девочка", "Взаимно! Светлых мыслей в голове, теплоты в душе и любви в сердце. Спасибо за эмоции, которые дарите. Принимаем как есть и любим всем сердцем", "Боже, идеальная женщина", "Та все, мне захотелось такой костюмчик, буду его теперь покупать".

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