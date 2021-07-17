Известная певица Тина Кароль вышла в свет в роскошном образе с выпирающим декольте

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной известной украинской певице Тине Кароль, опубликовали очаровательное фото звезды, на котором она позирует в стильном образе.

Как видно, Тина появилась перед камерой в темной локации, видимо, где-то на съемках. Она позирует в стильном бежевом платье с узким корсетом, которое красиво подчеркивает ее упругий бюст. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, на лице яркий макияж с ее любимой красной помадой.

В подписи к кадру написали: " Доброе утро! Чудесного дня! Нежного пробуждения, отличного настроения и хорошего дня! Прекрасной погоды, хороших новостей, приятных и незабываемых встреч". А поклонники тут же начали комментировать новый снимок Кароль: "Шикарная", "Спасибо, и вам чудесного дня!", "Огонь", "Доброе утро! Пусть ваш день будет наполнен солнышком, позитивом и прекрасными встречами", "Вас тоже, с добрым утром!".

Напомним, Девочка-копия Тины Кароль подросла и устроила фотосессию на берегу моря: "Волосы какие шикарные".

Как сообщала Politeka, Кароль, заработав 100 тысяч гривен, похвасталась, на что потратит деньги: "Это так круто!"

Также Politeka писала, что Кароль в костюме и галстуке "прожгла" взглядом Осадчую: "Ого, как Тина любит Катю".