Популярная певица Тина Кароль готовит подарок на День Независимости
Как сообщала Politeka.net, украинская звезда Тина Кароль выставила на цифровой аукцион свой уникальный отпечаток пальца.
В своём Инстаграм певица объявила о том, что отпечаток был продан на NTF аукционе. И дополнила текст шикарным полуобнаженным снимком.
Артистка заявила, что деньги (100 тысяч гривен), вырученные с продажи отпечатка передаст в проект "Молода кров". Это новый проект для широкой аудитории, миссия которого привлечь внимание к украинской молодой поп-культуре.
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"Молода кров" - будущий украиноязычный альбом, выход которого приурочен ко Дню Независимости Украины. В нём вы услышите неожиданные дуэты и мы вместе откроем новые имена. Важно помнить историю и создавать новую" - пишет Тина Кароль.
Также, артистка рассказывает что этот проект воссоединения и единства, поэтому его выход приурочен к 30-той годовщине Независимости Украины.
"Это так круто!", "Очень интересно услышать новый альбом и открыть новые имена в дуетах с Вами", "Ждем с нетерпением!", "Браво, Тина! Не перестаешь удивлять!", "Самое главное - очень важно помнить историю", "Поздравляю, это очень большой вклад для других талантов" - оставляют положительные комментарии подписчики Тины.
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