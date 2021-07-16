Популярная певица Тина Кароль готовит подарок на День Независимости

Как сообщала Politeka.net, украинская звезда Тина Кароль выставила на цифровой аукцион свой уникальный отпечаток пальца.

В своём Инстаграм певица объявила о том, что отпечаток был продан на NTF аукционе. И дополнила текст шикарным полуобнаженным снимком.

Артистка заявила, что деньги (100 тысяч гривен), вырученные с продажи отпечатка передаст в проект "Молода кров". Это новый проект для широкой аудитории, миссия которого привлечь внимание к украинской молодой поп-культуре.

"Молода кров" - будущий украиноязычный альбом, выход которого приурочен ко Дню Независимости Украины. В нём вы услышите неожиданные дуэты и мы вместе откроем новые имена. Важно помнить историю и создавать новую" - пишет Тина Кароль.

Также, артистка рассказывает что этот проект воссоединения и единства, поэтому его выход приурочен к 30-той годовщине Независимости Украины.

"Это так круто!", "Очень интересно услышать новый альбом и открыть новые имена в дуетах с Вами", "Ждем с нетерпением!", "Браво, Тина! Не перестаешь удивлять!", "Самое главное - очень важно помнить историю", "Поздравляю, это очень большой вклад для других талантов" - оставляют положительные комментарии подписчики Тины.

Напомним, Кароль снова взялась за старое, украинцы не сдержались: "Ну Тиночка, денег нет..."

Ранее сообщалось, неизданный клип еще молоденькой Тины Кароль с розовыми волосами слили в Сеть: "Вот это поворот!"

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