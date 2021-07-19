Популярная украинская певица Тина Кароль покорила поклонников образом в красном летнем платье с пикантной деталью

Как известно, в последнее время артистка работает без передышки: Тина выпускает новые песни и клипы, радует фанатов концертами, а недавно еще и устроила грандиозное на сцене фестиваля Atlas Weekend в Киеве. Впрочем, несмотря на такую занятость певица, как выяснилось, успевает еще и развлекаться, посещая концерты других звезд. Так, на одной из ее фан-страниц в Инстаграм появились свежие фото Кароль, на которых она запечатлена во время такого мероприятия. Об этом пишет Politeka.net.

Как сообщается в подписи, певицу засняли на концерте группы «Коррупция». Для посещения их выступления Кароль выбрала весьма нескромный образ. Так, певица предстала перед камерами в вызывающем красном платье из легкой ткани в цветочек. Внимание к себе не могло не привлечь очень глубокое декольте на кокетливых завязках, а также высокий разрез на юбке.

Волосы певица оставила распущенными, а в качестве украшения использовала нежный чокер. В целом ее образ получился очень женственным и томным.

Поклонников фото звезды не оставили равнодушными.

«Бесподобна», «Красивая -же», «Няшка», «Тине нравится эта группа? Неожиданно. Джаз, блюз, шансон -не знаю как определить их стиль - но ИНТЕРЕСНО и непривычно. Раньше даже не слышала об этой группе, но благодаря Тине заинтересовалась и мне понравилось», «Красотка», «Леди в красном», «Огонь», - пишут люди в комментариях к фото.

Отметим, что совсем недавно Кароль заработала баснословную сумму благодаря одному отпечатку своего пальца. Так, певица выставила такой необычный лот на NTF аукцион, получив за него 100 тысяч гривен.

Кароль рассказала об этом поклонникам, а также раскрыла секрет, куда потратит деньги. Как выяснилось, певица не собирается спускать их на себя: вместо этого она передаст средства проекту «Молода кров».

Этот проект представляет собой сборник песен от украинских звезд, который должен выйти ко Дню Независимости Украины. По словам самой Тины, в нем будут представлены неожиданные дуэта, а также совсем новые исполнители. Певица отметила, что авторы проекта хотят, чтобы украинцы помнили историю, но в то же время создавали и новую.

Напомним, Тина Кароль в узком топе и платочке показала, какой игривой может быть: "Боже, идеальная женщина".

Как сообщала Politeka, Кароль впечатлила глубиной декольте, примеряв бальное платье.

Также Politeka писала, что Кароль в платье с узким корсетом заворожила видом декольте, глаз не отвести.