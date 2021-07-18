Тина Кароль в необычном платье похвасталась тонкой талией и длинными ногами
Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль заворожила поклонников ярким концертным луком - звезда примерила стильный наряд, который может носить лишь обладательница идеальных форм.
Атмосферными кадрами со сцены поклонники артистки поделились в Instagram.
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Последний год Тина радует и будоражит своих многочисленных поклонников весьма откровенными и пикантными образами. При этом певица умеет подчеркнуть свою женственность, не переходя черту дозволенного.
На днях Кароль блистала в эффектном темном платье в пол, которое имело пышные рукава и юбку. Провокационной изюминкой лука является очень глубокий вырез в районе декольте, позволяющий полюбоваться на аппетитный бюст знаменитости. При этом никаких лямок от белья не наблюдается.
Кроме того, платье имеет разрез посередине, когда певица наклоняется в разрезе можно увидеть длинные ноги Кароль.
Фолловеры не смогли сдержать эмоций и засыпали любимую артистку восхищенными комплиментами.
"Роднулька наша, самая лучшая", "Любимая", "Влюбилась в этот образ, ты была шикарна", "Само совершенство, легко влюбиться в этот образ!!!", "Какое декольте. Идеальная!", - писали в комментариях.
Напомним, Тина Кароль, романтично улыбаясь, рассказала о главном мужчине своей жизни.
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