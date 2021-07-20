Украинская певица Тина Кароль впечатлила образом в черном платье на концерте

За этого год Тина Кароль уже не раз привлекала внимание публики своими неожиданными сменами образов. При этом артистка никак не комментировала свои преображения, подметив лишь в начале года, что планирует разнообразить свой стиль и внести ряд изменений в манеру исполнения и съемок ее клипов.

На одном из недавних концертов артистка не стала экспериментировать, но даже классический наряд в темных тонах превзошел все ожидания фанатов. В черном платье с монохромным блеском звезда показала самый стильный образ за последние недели. Глубокое декольте, пикантные вырезы и удачно подобранные аксессуары преобразили Кароль.

При этом именно декольте и разрез стали изюминкой нового концертного лука. Как видно, платье имеет разрез посередине, когда певица наклоняется в разрезе можно увидеть длинные ноги Кароль.

«Речь Тины на концерте в Черкассах» - сказано в подписи под роликом.

Фанаты сразу ответили на увиденное обращение:

«Лучшая, любимая!😍; Самая лучшая 😍🥺💔; Своя, наша Тиночка 😍❤️🌹; 😍классная; Космическая, самая настоящая девочка с добрым сердечком❤️🥺; Любовь сквозь годы и расстояние! 😍; Слушаю и восхищаюсь👏; Речь до слёз ❤; Концерт - кайф🤤Тинка как картинка🔥лю❤️; До слез, искренняя и неймовирна❤️».

Также ранее в сети появились довольно интересные кадры с предыдущего концерта звезда. На них Кароль появилась в соблазнительном боди, и как оказалось, точно в таком же наряде от того же дизайнера публично появлялась и американская поп-дива Майли Сайрус.

На фан-странице в Instagram, посвященной Кароль, опубликовали видео, в котором сравнили образы звезд.

На кадрах видно, что обе звезды и Тины и Майли вышли на сцену в одинаковых откровенных боди с блестящими элементами и прозрачными ставками. Разница лишь в том, что у украинской певицы под боди темные колготки, а у американской – телесные. Фанатам предложили оценить, кому этот образ идет больше, и надо сказать, что некоторые обвинили Кароль в плагиате.

Напомним, Кароль в платье с узким корсетом заворожила видом декольте, глаз не отвести

А еще Politeka писала, что девочка-копия Тины Кароль подросла и устроила фотосессию на берегу моря

Также Politeka сообщала, что Кароль, заработав 100 тысяч гривен, похвасталась, на что потратит деньги