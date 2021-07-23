Певица Александра Зарицкая поразила внешним видом и рассказала о дуэте с Тиной Кароль

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звезда показала несколько удивительных кадров, на которых поразила внешним видом, а также рассказала о своем дуэте с певицей Тиной Кароль.

Как видно на снимках, Александра сильно похудела, и это может быть связано с ее репетициями перед эфирами шоу "Танцы со звездами". На одном из снимков артистка появилась перед камерой в стильном длинном платье с прозрачными элементами, которое подчеркнуло похудевшую фигуру. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж. На втором фото Саша обнимается с Тиной Кароль на сцене шоу "Вечер премьер".

В подписи к фото Зарицкая написала: "Давно не было таких безумных дней, это настоящий кайф! Быть среди людей, стоять на сцене, чувствовать вайб! Как я по этому соскучилась! Танцы со звездами, новые коллаборации, и уже совсем скоро мир услышит еще одну новую песню, которую мы спели дуэтом с @tina_karol во время шоу "Вечер премьер. Летняя серия ". Я рада, что мы творим вместе!".

Напомним, Солистка KAZKA Зарицкая решилась на участие в "Танцях з зірками", взбудоражив украинцев: "Худей, пока есть время".

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