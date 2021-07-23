Украинские звезды часто берут псевдонимы, но иногда меняют имена и фамилии, для сценических образов

Как пишет Politeka.net, многие украинские звезды известны по своим псевдонимам, но мало кто знает, как в действительности зовут их в жизни. На страничке в Инстаграм программы "Зірковий шлях" решили рассказать, как в действительности зовут некоторых украинских звезд.

как оказалось, Владимир Дантес сменил фамилию - в жизни он Гудков. Тина Кароль сменила имя и фамилию, ведь красотку зовут Татьяна Либерман. Джамала укоротила себе фамилию для псевдонима, ведь в жизни она Сусана Джамаладинова. Также "Зірковий шлях" рассказал о Юлии Саниной, которая сменила фамилию Головать, а также Камалии, которую зовут Наталия Шмаренкова.

"Настоящие имена и фамилии украинских знаменитостей

Признавайтесь, вы знали эту информацию о звездах? Делитесь в комментариях, чье настоящее имя вас больше всего поразило", - написали под публикацией.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"О Тине очень давно знали", "Только о Юле не знала", "Капец я не знала что Тину зовут Таня", "Вот смотрю на Камалию и так ей идёт родное Наташа Шмаренкова!".

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