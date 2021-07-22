Популярная украинская певица Тина Кароль рассказала о том, как ее дразнили в детстве

Тина Кароль всегда спокойно относилась к своей внешности, поэтому не боится показать себя без косметики и фотошопа. Артистка часто демонстрирует естественную красоту, так как вне сцены она не любит наряжаться и носить яркую одежду.

Однако, как рассказывала Тина в своем интервью, в детстве все было иначе, ведь ее даже обзывали обидными прозвищами. По словам звезды, ее дразнили в детстве "гадким утенком":

«Еще как! Но на это есть масса причин. Во-первых, во все времена, наверняка и по сей день, мальчики редко отличаются особой галантностью и не видят в своих одноклассницах тех самых лебедей. Кроме этого, признаюсь, я была довольно обычной, мало чем выделяющейся, скромной девочкой с двумя косичками и большим бантом» - подчеркивала Тина, рассказывая о внешности.

Сейчас звезда изменилась и вполне способна показать настоящие роковые образы, а также смело удивить резкими сменами стиля. Главный акцент в макияже Тины – красные губы, которые уже давно стали главной бьюти-визиткой певицы.

Чтобы кожа после регулярного сценического грима оставалась здоровой и свежей, Тина не изменяет своему правилу – после сцены никакого макияжа. Также Тина Кароль не раз рассказывала, что тщательно следит за своим здоровьем. У нее дома есть свой спортзал, она часто там занимается. Хоть она и не показывает этого, но нередко проводит там свои тренировки.

Ранее мы писали, артистка после презентации своих двух последних клипов заметно отступила от скромных образов и элегантных нарядов в каждом выступлении. Теперь Кароль старается чередовать их с серией весьма открытых костюмов, комбинезонов с сеточкой и даже с обтягивающими кожаными мини.

По словам самой исполнительницы, она отходит от привычных рамок.

«Я рада, что снова пишу, был период, когда я заказывала песни. Это личная победа. Пришло время, и возможно только сейчас я отпускаю прошлое. Я пошла на риск и если ты имеешь менталитет победителя, то этот риск выведет тебя на новый уровень. Если боишься рисковать, то ты в проигрыше. Я — дерзкая, но воспитанная», — говорила в интервью Тина ранее.

Как можно заметить на представленных кадрах, звезда больше не скрывает свою привлекательность и всячески старается подчеркнуть формы новыми костюмами с вырезами.

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