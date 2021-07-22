Популярная украинская певица Тина Кароль впечатлила сходством с матерью молдавского исполнителя Дана Балана

Певцы Тина Кароль и Дан Балан дали повод пообсуждать их отношения после неприкрытого флирта на шоу "Голос країни", пишет Politeka.net. Поклонники стали приписывать артистам роман, позволив своей фантазии разгуляться. Появились разные фанфики, а также снимки, где с помощью фотошопа из певцов делали настоящую семью.

В мае этого года продюсер шоу "Голос країни" Владимир Завадюк ошарашил поклонников заявлением о том, что чувства Тины и Дана были синтетическими, однако позже заявил - такова была идея его, как продюсера, но между артистами действительно возникла симпатия, что подтвердил и молдавский исполнитель.

Тем временам в сети не перестают мечтать о романтических отношениях Кароль и Балан. Пользователи сети даже сравнивают украинскую исполнительницу с матерью певца, телеведущей молдавского ТВ и тоже артисткой Людмилой Балан.

В фан-странице появился отфотошопленный снимок, где две певицы позируют вместе. Двух блондинок в красных платьях с неприличными декольте поставили рядом, отмечая их сходство.

"Вы так похожи ❤️", "Как две сестрёнки 🔥", "Вааау😍", "Встретились 2 любимых женщины Даника❤️", "Недаром Дан сказал Тени, они - мама и Тина похожи !!! похожи", "красавицы ❤️❤️❤️😍😍😍😍😍", "Приятные, красивые женщины", "Тина красивее", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что о личной жизни Дана Балана мало, что известно. Сейчас известно лишь, что 42-летний певец официально не женат.

Исполнителю приписывали романы с Верой Брежневой, певицей и танцовщицей Вардой Мартиросян, и множеством других красоток, с которыми он появлялся на публике или участвовал в различных проектах.

В сети ходят слухи, что Дан Балан был женат на некой Элле, и у него даже якобы от нее есть сын Алан.

Артист не комментирует данную информацию, упоминая лишь романы школьных лет, хотя однажды и заявил, что хотел бы создать семью, но не нашел подходящей пары.

К слову, говорят, из-за личной трагедии Тина Кароль так и не может найти себе достойного мужчину. Звезда в 2008 году вышла замуж за продюсера Евгения Огира, от которого родила сына, Вениамина. Счастье пары продлилось недолго, ведь в 2013 году мужчина умер от онкологического заболевания.

"Вот оценивая мою жизнь: "Зачем тебе эта утопия? Найди достойного мужчину, живи, будьте счастливы". У меня другой выбор", - однажды прокомментировала Тина Кароль свое одиночество, добавив, что счастлива и так, ведь занимается любимым делом.

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