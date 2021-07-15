Многие украинские звезды имеют настоящие имена и творческие псевдонимы, по которым их знают все

Как сообщает Politeka.net, большинство украинских знаменитостей имеют творческие псевдонимы, которые на слуху. А вот настоящие имена и фамилии звезд не известны широкой публике, их обычно знают только самые преданные фанаты. На странице программы "Зірковий шлях" в Instagram рушили приоткрыть завесу таинственности и назвать настоящие имена некоторых селебрити, показав также их фото.

Так, оказалось, что актрису и телеведущую Лили Ребрик на самом деле зовут "Лилиана Тодорюк. Покоритель девичьих сердец Макс Барских в жизни носит имя Николай Бортник. Все знают Злату Огневич под этим псевдонимом, но на самом деле ее зовут Инна Бордюг. Алена Винницкая поменяла только имя – ее зовут Ольга, а вот фамилию оставила. Славу Каминскую зовут Ольга Кузнецова.

Пользователи в комментариях к публикации начали бурно обсуждать настоящие имена знаменитостей: "Вообще не знала, думала, что это их настоящие имена и фамилии", "Лилия Ребрик – даже представить не могла!", "Лилия Ребрик и Слава Каминская вообще не знала", "Первые трое – самые неожиданные", "Я всегда думала, что это их настоящие имена и фамилии", "Про Ребрик не знала", "Думала, что Винницкая псевдоним, но не имя".

Напомним, Лилия Ребрик с выпирающим декольте решила преподать украинкам урок стиля: "Вау, моя богиня".

Как сообщала Politeka, Разведенная Каминская из "НеАнгелов" в черных трусах показала "беременный" живот: "И так все очевидно".

Также Politeka писала, что Макс Барских довел до мурашек сюрпризом на концерте в Беларуси: "Первый раз, и так...".