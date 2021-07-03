Певица Слава Каминская показала в соцсети яркие фото с "беременным" животом и показала неприличный жест

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда решила пошутить и показала фанатам в соцсети фото со своим "беременным" животом, а за ним еще один снимок, на котором показывает средний палец.

Как видно, Слава запечатлена в красиво локации у пруда, она стоит на причале боком к камере и демонстрирует свой округлых живот, который скорее всего просто "надула". На ней черные трусы и пестрый летний костюмчик, так что пришлось немного спустить штаны и задрать пиджак. на втором снимке певица повернулась к камере и показала непристойный жест.

В подпсии к публикации Каминская написала: "Очередная сенсация. Пойду куплю тест на жир, хотя и так все очевидно". А поклонники оценили юмор артистки и начали комментировать ее снимки, засыпая шутками и комплиментами.

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