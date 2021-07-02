Слава Каминская показала роскошную компанию с Лесей Никитюк, Олей Поляковой и Лилией Ямой, в которой она оказалась на съемках шоу
Недавно бывшая солистка «НеАнгелов», а ныне сольная исполнительница Слава Каминская приняла участие в съемках программы «Хто зверху». Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм звезда поделилась фото со съемочной площадки.
Судя по снимку, во время шоу Слава попала в команду к ведущей Лесе Никитюк, певице Оле Поляковой и жене Влада Ямы Лилии. На фото все четыре красотки позируют рядом за стилизованным столом. Каждая знаменитость при этом привлекает внимание своим роскошным видом.
Так, сама Каминская выбрала для шоу темно-синее вечернее платье с пайетками и очень глубоким декольте. В свою очередь, Никитюк появилась в сверкающем черном наряде без бретелек. Полякова была в белом платье со стразами и синими украшениями. А Лилия Яма выбрала серебристое платье из блестящей ткани. У всех девушек наряды были с впечатляющими декольте.
«Уже пятый час не можем определиться со страшненькой подружкой. Наверное, ею будет Притула», - с юмором подписала фото Каминская.
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В свою очередь, Леся не могла не пошутить в комментариях.
«Никитюк си**ки сделала?», - написала она.
Украинцы также активно комментируют фото.
«Все обработанные ретушь сплошная...а на самом деле без макияжа и инъекций ни одна не стоит внимания!», «Одна краше другой», «Такие все красивые девушки», «Девчата огнище!», - пишут люди.
Напомним, Слава Каминская из "НеАнгелов" оттаскала Смеюху за волосы.
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