Украинская певица, бывшая солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха рассказала о стычке с бывшей коллегой Славой Каминской
Такими подробностями Смеюха поделилась в интервью программе "Неймовірна правда про зірок".
По словам артистки, конфликт произошел из-за ее опоздания.
"Слава как-то решила меня побить. Ей не понравилось, что я опоздала. Она повернулась, начала вырывать волосы из головы моей", – рассказала артистка.
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Чем закончился конфликт, Вика не рассказала. По словам певицы, она лучше бы вычеркнула из жизни этот инцидент.
Как известно, «НеАнгелы» 4 марта 2021 года сообщили о своем распаде. Слава Каминская и Виктория Смеюха были бессменными участницами группы с момента ее основания в 2006 году.
Виктория рассказывала, что решение о прекращении работы группы было принято не ею и ее коллегой Славой Каминской, а их продюсером Юрием Никитиным. Теперь певицы строят сольные карьеры.
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