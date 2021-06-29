Вот это да

Украинская певица, бывшая солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха рассказала о стычке с бывшей коллегой Славой Каминской

Такими подробностями Смеюха поделилась в интервью программе "Неймовірна правда про зірок".

По словам артистки, конфликт произошел из-за ее опоздания.

"Слава как-то решила меня побить. Ей не понравилось, что я опоздала. Она повернулась, начала вырывать волосы из головы моей", – рассказала артистка.

Чем закончился конфликт, Вика не рассказала. По словам певицы, она лучше бы вычеркнула из жизни этот инцидент.

Как известно, «НеАнгелы» 4 марта 2021 года сообщили о своем распаде. Слава Каминская и Виктория Смеюха были бессменными участницами группы с момента ее основания в 2006 году.

Виктория рассказывала, что решение о прекращении работы группы было принято не ею и ее коллегой Славой Каминской, а их продюсером Юрием Никитиным. Теперь певицы строят сольные карьеры.

Напомним, экс-солистка «НеАнгелов» Смеюха устроила заплыв на украинском курорте, кадры: «Пошла нырять».

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