Певица Тина Кароль появилась на мероприятии в необычном блестящем наряде от любимого дизайнера
Популярная артистка не так давно появилась на мероприятии в весьма дорогом и необычном образе. Для выхода в свет и своего выступления звезда выбрала по-настоящему дорогой наряд. Так, появилась Тина на сцене в одежде из коллекции David Koma (Давид Кома).
Ранее звезда уже неоднократно показывала себя в образах от Комы. На этот раз она надела блестящий костюм с камнями из сеточки. Причем рубашка с кристаллами и брюки оцениваются в 2395 долларов (65 тысяч гривен) и 1550 долларов (42 тысячи гривен) соответственно.
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Причем аксессуары на звезде были также не из простых. Артистка надела украшения от Nomis.
Примечательно, что даже в таком роскошном образе поклонники и просто пользователи Инстаграм нашли к чему придраться:
«Очеровательная как Всегда! ❤; Самая красивая!😍; Почему глаза по разному накрашены🤔; Нежная и прекрасная, как зефир...❤️; Ужас😢😢,а прическа с макияжем просто неоправдали себя; Тина снова голышом?».
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