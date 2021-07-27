Певица Тина Кароль появилась на мероприятии в необычном блестящем наряде от любимого дизайнера

Популярная артистка не так давно появилась на мероприятии в весьма дорогом и необычном образе. Для выхода в свет и своего выступления звезда выбрала по-настоящему дорогой наряд. Так, появилась Тина на сцене в одежде из коллекции David Koma (Давид Кома).

Ранее звезда уже неоднократно показывала себя в образах от Комы. На этот раз она надела блестящий костюм с камнями из сеточки. Причем рубашка с кристаллами и брюки оцениваются в 2395 долларов (65 тысяч гривен) и 1550 долларов (42 тысячи гривен) соответственно.

Причем аксессуары на звезде были также не из простых. Артистка надела украшения от Nomis.

Примечательно, что даже в таком роскошном образе поклонники и просто пользователи Инстаграм нашли к чему придраться:

«Очеровательная как Всегда! ❤; Самая красивая!😍; Почему глаза по разному накрашены🤔; Нежная и прекрасная, как зефир...❤️; Ужас😢😢,а прическа с макияжем просто неоправдали себя; Тина снова голышом?».

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