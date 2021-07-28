Знаменитая певица Тина Кароль на концерте выхватила телефон поклонника
Тина Кароль является известной украинской исполнительницей. Девушка собирает огромные площадки зрителей и у неё множество поклонников. Певица имеет массу фан-клубов в социальных сетях. Об этом сообщает Politeka.net.
На этот раз на одной из фан-страниц в социальной сети Инстаграм появилось видео с концерта Тины Кароль. Там девушка в обтягивающем черном платье с необычным разрезом в какой-то момент забирает телефон у одного из поклонников и снимает своё исполнение песни "Жизнь продолжается".
"Какая же Тина Кароль невероятная. Мне нравится её фишка забирать телефоны", пишет о певице фан-аккаунт.
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У данного фан-аккаунта Тины Кароль около 4 тысяч поклонников. Публикация набрала более 8 тысяч просмотров.
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